BİG CHEFS KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler Big Chefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek. Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 832,500,000 TL olarak açıklandı.

BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Big Chefs halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.