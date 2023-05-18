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    • Ekonomi
    • 18.05.2023 21:01
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    • 18.05.2023 21:01
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    Peş peşe duyuruldu! 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ | Halka arz olacak şirketler neler? KALES, AKCEL, BYDNR, CWENE, SKYMD...

    Başvurusunu SPK'ya yapmış olan şirketlerin güncel halka arz takvimi merak ediliyor. İşte 2023 halka arz takvimi...

    takvim.com.tr
    Halka arz olacak şirketler neler?

    2023 halka arz takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında halka arz takvimi yer aldı. Birçok şirketten peş peşe duyurular gelmeye başladı. İşte 2023 halka arz olacak şirketler...

    2023 HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

    CW ENERJİ HALKA ARZ - 26-27-28 NİSAN 2023

    SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.

    1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)
    1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)
    1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)
    1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)
    2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.

    TASLAK HALKA ARZLAR

    ATAKP
    Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

    SKYMD
    Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    IZENR
    İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

    RONEN
    Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

    PASEU
    Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

    EFOR
    Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

    TARKM
    Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

        AKCEL
        Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        KALES
        Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

        TMGSY
        Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        DOFER
        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

        MEGMT
        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

        BORLS
        Borlease Otomotiv A.Ş.

        ASGYO
        Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        KAYSE
        Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

        ADGYO
        Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        NARFE
        Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
        Başvuru Sürecinde

        Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
        Başvuru Sürecinde

        Enerya Enerji A.Ş.

        A1CAP
        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BYDNR
        Baydöner Restoranları A.Ş.

            Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

            KTLEV
            Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

            TVKDN
            Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

            OBAMI
            Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

            KZLYI
            Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

            BIENY
            Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.
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            Haberler Ekonomi Peş peşe duyuruldu! 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ | Halka arz olacak şirketler neler? KALES, AKCEL, BYDNR, CWENE, SKYMD...
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