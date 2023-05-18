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    • Ekonomi
    • 18.05.2023 23:31
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    • 18.05.2023 23:31
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    Kayseri Şeker halka arz kaç lot düşer, hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz tarihi! KAYSE halka arz ne zaman?

    Kayseri Şeker Fabrikası, yeni bir döneme başlamak ve büyüme hedeflerine ulaşmak için yatırımcılarından talep toplamaya başladı. Bugün itibariyle başlayan talep toplama süreci, şirketin gelecekteki projelerine kaynak sağlamayı hedefliyor. Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden biridir ve sektördeki güçlü konumuyla bilinir. Şirket, yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli ürünleriyle sektörde öne çıkmaktadır. İşte Kayseri Şeker Fabrikası'nın talep toplama süreci ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Kayseri Şeker KAYSE halka arz tarihi!

    Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz onayı almasının ardından bugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Yatırımcılar ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Kayseri Şeker halka arz kaç lot düşer? Kayseri Şeker halka arz eşit mi oransal mı?

    KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.

    Kayseri şeker fabrikası lot sayılarına ve geçtiğimiz halka arzlara gelen taleplere bakıldığında ise; bireysel yatırımcıya kişi başına düşen lot sayısı tahmin edildi.

    Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.

    1.200.000 katılımcı katıldığında, 57-58 lot ve değeri ise 927-943 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
    1.400.000 katılımcı katıldığında, 49-50 lot ve değeri ise 797-813 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
    1.600.000 katılımcı katıldığında, 43-44 lot ve değeri ise 699-715 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
    1.800.000 katılımcı katıldığında, 38-39 lot ve değeri ise 618-634 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.

    KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

    Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    Acar Menkul Değerler A.Ş.

    Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    Akbank T.A.Ş.

    Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

            Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Teb A.Ş.

            Tera Menkul Değerler A.Ş.

            Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

            Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            T. Vakıflar Bankası T.A.O.

            Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

            Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

            Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

            Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

            Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

            Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

            T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

            Pay Menkul Değerler A.Ş.

            Prim Menkul Değerler A.Ş.
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            Haberler Ekonomi Kayseri Şeker halka arz kaç lot düşer, hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz tarihi! KAYSE halka arz ne zaman?
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