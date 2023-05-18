Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne? KAYSE işlem tarihi...

Kayseri Şeker Fabirkası hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Kayseri Şewker Fabrikası halka arz duyurusu yayımlandı. Halka arz tarihi için bilgi verildi. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? İşte merak edilenler...
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka Arz Tarihi 10 – 12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?
Pay 106,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 16,27 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 1.7 Milyar TL olarak belirlendi.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arz eşit dağıtım olacak.