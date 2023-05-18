PTT şubelerinden nakit 650 TL ödeniyor! Çocuğu olan aile bir saniye bile beklemesin! Şartları duyurdular!

Çocuk destek bileşeni programı kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık destek miktarları belirlendi. Bu destek miktarı hanelerdeki çocuk sayısına bağlı olarak değişiyor. Çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL arasında bir destek sağlanıyor. Bu destek, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine yönelik bir proje olarak büyük desteklere imza atıyor.