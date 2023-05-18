BigChefs halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı? BIGCHEFS HALKA ARZ tarihi!

Bigchefs halka arz tarihi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsaya girmeye hazırlanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) için araştırmalar hızlandı. Peki, Bigchefs halka arz ne zaman? Bigchefs hangi bankalarda var? İşte detaylar...
BIGCHEFS HALKA ARZ DETAYLARI
BIGCHEFS, Halka arz başvurusu onaylanmıştı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz fiyatı ''22,50'' Lira olarak açıklandı.
Fonun Kullanım Yeri
- %50-60 Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi.
- %20-30 İşletme sermayesi.
- %20-30 Finansal borçların azaltılması.
BIGCHEFS halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
BIGCHEFS halka arzında payların yüzde ''42'' halka açık olacaktır.
BIGCHEFS şirketi borsada ''BIGCH'' kodu ile işlem görecek.
BIGCHEFS halka arz büyüklüğü ''832.500.000 TL'' olarak açıklandı.
BIGCHEFS halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.