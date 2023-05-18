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    • Ekonomi
    • 18.05.2023 17:03
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    • 18.05.2023 17:03
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    18 yaşından büyük ehliyet sahipleri için duyuru yaptılar! Son tarihi kaçırmak istemeyen hemen yaptırsın! Büyük cezası var!

    1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleşti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişimin ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı. Son tarihten sonra eski ehliyetiyle araç kullanan kişilere para cezası kesilecek.

    Ehliyet sahiplerine duyuru yapıldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dönüşümle birlikte eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih duyuruldu. Eski ehliyetini son tarih olan 31 Aralık 2024 tarihinden sonra kullanmaya devam eden sürücülere ise para cezası uygulanacak. Bu nedenle tüm sürücülerin belirlenen tarihe kadar yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmaları önem arz ediyor.

    Yeni tip sürücü belgesi sadece sürücülerin kimlik bilgilerini taşımakla kalmayıp aynı zamanda çeşitli güvenlik önlemlerini de içeriyor. Bunlar arasında biyometrik verilerin yer aldığı özel bir çip bulunuyor.

    Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca şoför bu süreçte belgelerini güncellemek için harekete geçti.

        SON TARİH BELLİ OLDU

        Yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmak isteyen sürücülerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ilgili mercilere başvuruda bulunmaları gerekiyor.

        Bu süreçte eski tip ehliyet ve kimliklerin son değiştirme tarihinden sonra kullanılmaması önemlidir.

        Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:
        Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı
        Sürücü sağlık raporu

            Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
            Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
            Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması
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            İGA Art Sanat
            Haberler Ekonomi 18 yaşından büyük ehliyet sahipleri için duyuru yaptılar! Son tarihi kaçırmak istemeyen hemen yaptırsın! Büyük cezası var!
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