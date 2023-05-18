18 yaşından büyük ehliyet sahipleri için duyuru yaptılar! Son tarihi kaçırmak istemeyen hemen yaptırsın! Büyük cezası var!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dönüşümle birlikte eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih duyuruldu. Eski ehliyetini son tarih olan 31 Aralık 2024 tarihinden sonra kullanmaya devam eden sürücülere ise para cezası uygulanacak. Bu nedenle tüm sürücülerin belirlenen tarihe kadar yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmaları önem arz ediyor.