Torba yasa maddeleri 2023: TORBA YASADA neler var, içeriği ne? İkramiye, zam, emekli maaşı, işçiye kadro, Bağ-Kur affı, 3600 kısmi emeklilik...

Torba yasa maddeleri 2023 yılı hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen torba yasa maddeleri merak ediliyor. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Yeni torba yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi ve emekli bayram ikramiyesi ise 2 bin TL olarak belirlendi. İşte İkramiye, zam, emekli maaşı, işçiye kadro, Bağ-Kur affı, 3600 kısmi emeklilik hakkında son bilgiler!