KAYSE HİSSE ne zaman işlem görecek? HİSSE FİYATI ne kadar? Kayseri Şeker ne zaman borsada işlem görecek?

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kayseri Şeker halka arzına ilişkin sonuçlar Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 59-60 lot dağıtım olduğu tahmin ediliyor ancak bu rakamlar kesinlik içermediği de kaydediliyor. Bireysel yatırımcıların katılımın beklenenden düşük olması sebebiyle daha fazla hisse almış olabileceği belirtiliyor.