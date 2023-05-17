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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 18:49
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    • 17.05.2023 18:49
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    KAYSE HİSSE ne zaman işlem görecek? HİSSE FİYATI ne kadar? Kayseri Şeker ne zaman borsada işlem görecek?

    KAYSE hisse ne zaman işlem görecek sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen Kayseri Şeker halka arz sonuçları belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada Kayseri Şeker hisselerinin sayısı 106,000,000 olarak belirtildi ve halka arz fiyatı hisse başına 16,27 TL olarak açıklandı. İşte KAYSE hisse hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KAYSE hisse ne zaman işlem görecek?

    Kayseri Şeker halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. ı. Peki, Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kayseri Şeker borsa işlem tarihi 2023!

    KAYSERİ ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Kayseri Şeker şirket paylarının borsada 17 Mayıs Çarşamba ya da 18 Mayıs Perşembe günü işleme başlaması bekleniyor.

    KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

    Kayseri Şeker halka arzına ilişkin sonuçlar Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 59-60 lot dağıtım olduğu tahmin ediliyor ancak bu rakamlar kesinlik içermediği de kaydediliyor. Bireysel yatırımcıların katılımın beklenenden düşük olması sebebiyle daha fazla hisse almış olabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi KAYSE HİSSE ne zaman işlem görecek? HİSSE FİYATI ne kadar? Kayseri Şeker ne zaman borsada işlem görecek?
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