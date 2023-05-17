EYT 5000 GÜN SON DAKİKA | 2023 Torba yasa çıktı mı? TORBA YASA MADDELERİ! Emekli zammı, ikramiye, işçiye kadro...

Torba yasa maddeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle EYT 5000 gün, Bağ-Kur sicil affı ve 3600 günden emeklilik hakkında detaylar merak ediliyor.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YASALAŞTI!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
VERGİ AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!
Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.