Emekliye Haziran-Temmuz-Ağustos piyangosu! 7500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL+2.000 TL daha ödeme geliyor!

EYT'nin çıkmasının hemen ardından müşteri kazanmak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalar bu kampanyalar kapsamında emekli promosyonu tekliflerini 10 bin liraya kadar çıkarıyor. Ancak emekli promosyonlarından faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bankalar rekabet avantajı sağlamak amacıyla cazip promosyon teklifleri sunuyor.