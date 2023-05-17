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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 16:48
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    • 17.05.2023 16:48
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    Emekliye Haziran-Temmuz-Ağustos piyangosu! 7500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL+2.000 TL daha ödeme geliyor!

    Türkiye'de emekli promosyonları geçtiğimiz yıl yaşanan maaşlarda yaşanan artışla birlikte yükselişe geçti. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir imkanı sunarken bankalar fırsatlarını peş peşe açıkladı. Özellikle emekli maaşı alan kişiler için bu promosyonlar ek bir gelir fırsatı sunarken yeni rakamlar merak edildi. EYT yasası sonrası bankalar müşteri kazanmak amacıyla emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli promosyonlarından faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor.

    Emekliye 10.000 TL promosyon+2.000 TL ikramiye!

    EYT'nin çıkmasının hemen ardından müşteri kazanmak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalar bu kampanyalar kapsamında emekli promosyonu tekliflerini 10 bin liraya kadar çıkarıyor. Ancak emekli promosyonlarından faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bankalar rekabet avantajı sağlamak amacıyla cazip promosyon teklifleri sunuyor.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

    AKBANK

    0 - 3.499 TL arasında olması halinde 4.200 TL,

    3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,

    10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.

        GARANTİ BBVA

        Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

        3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

        7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

        10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

        ING BANK

        1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

        3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

        3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

        7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

        10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

        YAPI KREDİ

        Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

            TÜRKİYE FİNANS

            3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL'ye kadar

            3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

            7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL'ye kadar

            10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

            EMEKLİYE BİR İKRAMİYE DAHA!

            Milyonlarca kişi Haziran ayının son haftalarına doğru yani Kurban Bayramı öncesi bir 2.000 TL'lik daha ikramiye alacak.

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            Haberler Ekonomi Emekliye Haziran-Temmuz-Ağustos piyangosu! 7500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL+2.000 TL daha ödeme geliyor!
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