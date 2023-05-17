Emekliye Haziran-Temmuz-Ağustos piyangosu! 7500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL+2.000 TL daha ödeme geliyor!

EYT'nin çıkmasının hemen ardından müşteri kazanmak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalar bu kampanyalar kapsamında emekli promosyonu tekliflerini 10 bin liraya kadar çıkarıyor. Ancak emekli promosyonlarından faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bankalar rekabet avantajı sağlamak amacıyla cazip promosyon teklifleri sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
AKBANK
0 - 3.499 TL arasında olması halinde 4.200 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.