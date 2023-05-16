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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 08:41
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    • 17.05.2023 08:41
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    1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde verildi! Başlangıç tarihini 6 yıl geriye çekiyor! Prim yıl gün yaş şartı...

    Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Her bir sigorta kolunun erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı farklıdır. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi durumlar ise prim günü sayısını düşürüyor.

    Sigorta başlangıcı 6 yıl geriye çekiliyor!

    Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi, çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süre daha düşük olabiliyor. Erken emeklilik için gereken prim günü, çalışanın sigortalılık süresi boyunca ödediği primlerin toplamını ifade eder. Ancak bazı durumlarda örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi faktörlerle prim günü sayısı düşebiliyor.

    SİGORTA BAŞLANGICI 6 YIL GERİYE ÇEKİLİYOR

    Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

    Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.

        Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.

            Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.
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            Haberler Ekonomi 1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde verildi! Başlangıç tarihini 6 yıl geriye çekiyor! Prim yıl gün yaş şartı...
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