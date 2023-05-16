1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde verildi! Başlangıç tarihini 6 yıl geriye çekiyor! Prim yıl gün yaş şartı...

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi, çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süre daha düşük olabiliyor. Erken emeklilik için gereken prim günü, çalışanın sigortalılık süresi boyunca ödediği primlerin toplamını ifade eder. Ancak bazı durumlarda örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi faktörlerle prim günü sayısı düşebiliyor.