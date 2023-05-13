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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 16:08
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    • 13.05.2023 16:08
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    SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl emekliliği kıl payı kaçırıyor!

    Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların bu formüllere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.

    takvim.com.tr
    Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C’liler dikkat!

    Erken emeklilik çalışan kişinin sigortalılık süresi, prim ödeme durumu ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Ancak bazı şartlar sağlandığında emeklilik yaşı düşürülebiliyor. EYT sonrasında emeklilik hesabı yeniden gözden geçiriliriliyor ve farklı formüller kadın ve erkekler için uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınıyor. Aksi takdirde, detayları gözden kaçırdığınızda emeklilik maaşınızı erkene çekmek yerine geç emekli olmanız mümkün olabiliyor.

    6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

    4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.

    Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.

    Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebiliyor. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.

        ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ GERİ ÇEKER

        Askerlik vazifesini yıllar önce tamamlayıp maaşın bağlanacağı günü bekleyenler için askerlik borçlanması hakkı verildi.

        BAŞLANGIÇ TARİHİ KRİTİK!

        Öte yandan emekli maaşınızın bağlanabilmesi için en önemli koşul sigorta başlangıç tarihidir.

        ERKEN EMEKLİLİK HAKKI SAĞLIYOR

        Doğum sonrası çocuk bakımını üstlenen annelere her bir çocuk için 2 yıl hak veriliyor. Bu sayede SSK'lı kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla erken maaş almaya başlıyor.

        Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.
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            Haberler Ekonomi SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl emekliliği kıl payı kaçırıyor!
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