SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl emekliliği kıl payı kaçırıyor!

Erken emeklilik çalışan kişinin sigortalılık süresi, prim ödeme durumu ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Ancak bazı şartlar sağlandığında emeklilik yaşı düşürülebiliyor. EYT sonrasında emeklilik hesabı yeniden gözden geçiriliriliyor ve farklı formüller kadın ve erkekler için uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınıyor. Aksi takdirde, detayları gözden kaçırdığınızda emeklilik maaşınızı erkene çekmek yerine geç emekli olmanız mümkün olabiliyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.
Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.
Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebiliyor. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.