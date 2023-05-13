SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl emekliliği kıl payı kaçırıyor!

Erken emeklilik çalışan kişinin sigortalılık süresi, prim ödeme durumu ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Ancak bazı şartlar sağlandığında emeklilik yaşı düşürülebiliyor. EYT sonrasında emeklilik hesabı yeniden gözden geçiriliriliyor ve farklı formüller kadın ve erkekler için uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınıyor. Aksi takdirde, detayları gözden kaçırdığınızda emeklilik maaşınızı erkene çekmek yerine geç emekli olmanız mümkün olabiliyor.