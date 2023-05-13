2023 HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

CW ENERJİ HALKA ARZ - 26-27-28 NİSAN 2023

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.

1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)

1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)

1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)

1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)

2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.