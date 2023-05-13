Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Mayıs ayına sayılı günler kala maaşların ne zaman hesaplara geçeceği merak edilip araştırılıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.
NİSAN AYI ÖDEMELERİ HESAPTA!
Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor.