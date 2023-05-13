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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 08:01
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    • 13.05.2023 08:01
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    BIGCHEFS HALKA ARZ tarihi! BigChefs halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı?

    Bigchefs halka arz tarihi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsaya girmeye hazırlanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) için araştırmalar hızlandı. Peki, Bigchefs halka arz ne zaman? Bigchefs hangi bankalarda var? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BIGCHEFS halka arz tarihi!

    Bigchefs halka arz tarihi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsaya girmeye hazırlanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ (BigChefs) için araştırmalar hızlandı. Peki, Bigchefs halka arz ne zaman? Bigchefs hangi bankalarda var? İşte detaylar...

    BIGCHEFS HALKA ARZ DETAYLARI

    BIGCHEFS, Halka arz başvurusu onaylanmıştı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz fiyatı ''22,50'' Lira olarak açıklandı.

    Fonun Kullanım Yeri

    - %50-60 Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi.
    - %20-30 İşletme sermayesi.
    - %20-30 Finansal borçların azaltılması.

    BIGCHEFS halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    BIGCHEFS halka arzında payların yüzde ''42'' halka açık olacaktır.
    BIGCHEFS şirketi borsada ''BIGCH'' kodu ile işlem görecek.
    BIGCHEFS halka arz büyüklüğü ''832.500.000 TL'' olarak açıklandı.
    BIGCHEFS halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

        Halka Arz Şekli

        - Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
        - Ortak Satışı : 20.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)
        - Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Fethi Saruhan Tan)
        - Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Gamze Hatice Cizreli)
        - Ek Ortak Satışı : 3.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)

        BIGCHEFS HALKA ARZI TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NELER ?

        Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylanan halka arzın talep toplama tarihleri '' 3-4-5 Mayıs '' olarak açıklandı.

        BİG CHEFS HANGİ BANKALARDA VAR?

        BigChefs halka arzı ''Türk Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

        BİG CHEFS KAÇ LOT VERİYOR?

        SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler Big Chefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek. Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 832,500,000 TL olarak açıklandı.

        BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Big Chefs halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

            BİG CHEFS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

            Big Chefs, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

            BIGCHEFS FAALİYETİ NEDİR ?

            2007 yılında Ankara'da başlayan yolculuğumuzda, bugüne kadar bol neşeli sabah kahvaltılarından en keyifli hafta sonu yemeklerine, ara saatlerdeki samimi sohbetlerden lezzetli akşam yemeklerine kadar tüm misafirlerimizi günün her saatinde restoranlarımızda ağırlayarak, sıcak bir ev ortamı sunmaya özen gösteriyoruz.
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            Haberler Ekonomi BIGCHEFS HALKA ARZ tarihi! BigChefs halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı?
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