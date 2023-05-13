7.500 TL üstü maaş alan emeklilere refah payı ne zaman verilecek? Emeklilere refah payı ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte mi yatacak?

EMEKLİLERE REFAH PAYI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günler şöyle bir açıklama yaptı; "15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7.500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarı. Yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7-500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız."