Temettü ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. AKSEM temettü ödeme tarihi ise bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, temettü ödeme takvimi ne zaman? Hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte detaylar...