1999-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Emeklilik tablosu A'dan Z'ye yenilendi! O kişilerin emeklilik yaşı öne çekildi!

1 milyon kişiyi yakından ilgilendiren prim gün sayısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde son derece önemli bir açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözen düzenlemenin ardından, milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformu da gündeme geldi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin bu avantajdan yararlanması beklenirken esnafın prim ödeme gün sayısının kaç olacağı merak konusu oldu.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözen düzenlemenin ardından, milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformu da gündeme geldi. Kadınların ve annelerin önceliklendirildiği bu yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu çözecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda teknik çalışmaların yanı sıra bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Taslaklar ortaya çıktıktan sonra düzenlemenin son şeklini Başkan Erdoğan verecek.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI
İş imkanı bulamayan ev kadınlarının mevcut isteğe bağlı sigorta sistemi gözden geçirilecek. Bu sayede ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınacak. Bugün itibarıyla isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte biri devlet tarafından üstlenecek.