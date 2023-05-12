Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL? Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı? FİYAT LİSTESİ 2023

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

Üniversitede okuyan ve yeni başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.