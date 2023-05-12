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    • Ekonomi
    • 12.05.2023 19:31
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    • 12.05.2023 19:31
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    7.500 TL üstü maaş alan emeklilere refah payı ne zaman verilecek? Emeklilere refah payı ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte mi yatacak?

    Emeklilere refah payı artışıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerin refah payı artışı yapılacağı belirtildi. Bu konuda detaylı bir açıklama yapılmadığından ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi muhtemelen Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte ödenecektir. Emeklilerin refah payı artışı ile ilgili olarak resmi açıklamanın yapılması beklenmektedir. Bu konuda güncel bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve resmi haber kaynaklarından takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Emeklilere refah payı ne zaman yatacak 2023?

    Emeklilere yapılacak refah payı artışı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerimiz için de güzel haberi yürüttüğümüz çalışmaları bitirdikten sonra milletimizle paylaşacağız. " ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda gözler refah payı zammına çevrildi. Peki, Emeklilere refah payı ne zaman yatacak? 7.500 TL üstü maaş alan emeklilere refah payı ne zaman verilecek? Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte mi yatacak? İşte detaylar...

    Emeklilere refah payı son dakika gelişmeleri merak konusu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik.

        En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerimiz için de güzel haberi yürüttüğümüz çalışmaları bitirdikten sonra milletimizle paylaşacağız. " dedi.

        EMEKLİLERE REFAH PAYI NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günler şöyle bir açıklama yaptı; "15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7.500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarı. Yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7-500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız."
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi 7.500 TL üstü maaş alan emeklilere refah payı ne zaman verilecek? Emeklilere refah payı ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte mi yatacak?
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