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    • Ekonomi
    • 12.05.2023 08:00
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    • 12.05.2023 08:00
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    5,6,7,8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ ÖDEME takvimi! KOZAL,MAVI, TKFENİ, BOBET... AKSEM temettü ödeme tarihi ne zaman?

    Mayıs ayı, yatırımcılar için heyecan verici bir dönemdir. Çünkü birçok şirket, bu dönemde temettü ödemelerini duyurur. Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması anlamına gelir. Temettü ödemeleri, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir gelir kaynağıdır ve genellikle düzenli olarak yapılır. Mayıs ayında temettü ödemesi yapacak olan şirketler tarafından açıklanan ödeme tarihlerine hep birlikte göz atalım.

    takvim.com.tr
    AKSEM temettü ödeme tarihi ne zaman?

    Temettü ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. AKSEM temettü ödeme tarihi ise bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, temettü ödeme takvimi ne zaman? Hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte detaylar...

    KOZA NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

    Koza Altın İşletmeleri şirketi temettü ödemelerini genelde Nisan ayında yapmıştır. 2023 yılında da Nisan ayında yapacağını ön görmek yanlış bir tahmin olmaz. İş Yatırım'da KOZAL' dan %1,47 oranında temettü verimi bekliyor.

    AKSEM TEMETTÜ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

    AKSEN 2023 Temettü Ödemelerini Ne Zaman Yapacak? Şirketin aldığı karar doğrultusunda yatırımcılara 2023 temettü ödemeleri 3 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı.

        MAYIS AYI TEMETTÜ TARİHLERİ

        BOBET 8 Mayıs %2.33

        DEVA 8 Mayıs %0.35

        FLAP 8 Mayıs %1.04

        MACKO 8 Mayıs %4.15

        MAVI 10 Mayıs %3.80

        TKFEN 10 Mayıs %4.68

        YAPRK 10 Mayıs %1.55

        LIDER 11 Mayıs %0.25

        ERBOS 15 Mayıs %0.97

        ULUUN 15 Mayıs %4.51

        KSTUR 16 Mayıs %2.95

        CCOLA 22 Mayıs %1.14

        PCILT 22 Mayıs %4.18

        AEFES 23 Mayıs %1.52

        AGHOL 24 Mayıs %0.80

            ARENA 25 Mayıs %0.67

            BLCYT 25 Mayıs %1.85

            PRKAB 25 Mayıs %0.32

            ISMEN 26 Mayıs %4.27

            VBTYZ 26 Mayıs %1.92

            ASUZU 29 Mayıs %1.72

            CEMTS 29 Mayıs %1.29

            LUKSK 29 Mayıs %0.55

            TRGYO 29 Mayıs %1.67

            MGROS 30 Mayıs %1.38

            ALARK 31 Mayıs %0.54

            GEDIK 31 Mayıs %2.61

            GENTS 31 Mayıs %2.02

            OYAYO 31 Mayıs %2.89

            SISE 31 Mayıs %1.65

            TGSAS 31 Mayıs %1.99
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            Haberler Ekonomi 5,6,7,8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ ÖDEME takvimi! KOZAL,MAVI, TKFENİ, BOBET... AKSEM temettü ödeme tarihi ne zaman?
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