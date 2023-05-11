Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.