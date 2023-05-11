Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Peki, Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler!