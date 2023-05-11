3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Tüm memurlara..." 2023 MEMUR YENİ MAAŞ TABLOSU...

3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak ediliyor.
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak, ''Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.'' dedi
KAMU ÇALIŞANLARININ KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.