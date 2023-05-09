Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ ortaya çıktı! 40 şirketten Mayıs ayında para yağacak! AKSEN, ISBIR, YUNSA, MAVI, TKFEN, MGROS....

3 MAYIS 2023

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisse başına net 0.7339 TL

BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) hisse başına net 0.2738 TL

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) hisse başına net 1.9332 TL

İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) hisse başına net 0.6300 TL

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) hisse başına net 1.8000 TL

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) hisse başına net 3.6000 TL

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri T.A.Ş. (ANGEN) hisse başına net 1.0724 TL