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    • Ekonomi
    • 09.05.2023 12:08
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    • 09.05.2023 12:08
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    Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor?

    Kamu işçisi maaş zammıyla alakalı aramalar hız kazandı. Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruluyor. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023?

    700 bini aşkın kişiyi ilgilendiren kamu işçisi zammı için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

    2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU

    Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalanması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Artık dakikalar kaldı..

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN SON GÖRÜŞME SAAT 11:00'DE

    TÜRK-İş, HAK-İş ve hükümet bugün saat 11:00'de başlayan toplantıyı gerçekleştiriyor. Toplantının ardından Toplu İş Sözleşmesi için imzalar atılacak.

    Kulislere göre bu rakamın 13 bin liraya kadar çıktığı bilgisi de bulunuyor. Şimdi bu iki teklif arasında bir anlaşma yapılması bekleniyor. Ancak ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek. Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendirecek.



    İŞÇİ-İŞVEREN NE DİYOR? İŞTE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

    İşçiler adına TÜRK-İş ve HAK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında bulunuyor. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması oldu.



        BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN AÇIKLAMA: EMEĞİN LEHİNE KARAR VERECEĞİZ

        Dün katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

        "700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."

        TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE SOSYAL VE MALİ HAKLAR BELİRLENECEK

        Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nün bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde imzalanması bekleniyor.

        Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

        TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Protokolün, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.

        BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

        İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

        Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

        MİLYONLARCA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

        Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

        Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

        KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

        AĞUSTOS AYI MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ: Ağustos ayında kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarının 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Buradaki görüşmelerde masaya gelecek olan oranlardan birisi de kamu işçilerine yapılan zam oranı olacak. Böylece bugün açıklanacak oran Ağustostaki toplu sözleşmede belirleyici olacak.
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        Haberler Ekonomi Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor?
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