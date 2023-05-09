700 bini aşkın kişiyi ilgilendiren kamu işçisi zammı için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU
Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalanması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Artık dakikalar kaldı..
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN SON GÖRÜŞME SAAT 11:00'DE
TÜRK-İş, HAK-İş ve hükümet bugün saat 11:00'de başlayan toplantıyı gerçekleştiriyor. Toplantının ardından Toplu İş Sözleşmesi için imzalar atılacak.
Kulislere göre bu rakamın 13 bin liraya kadar çıktığı bilgisi de bulunuyor. Şimdi bu iki teklif arasında bir anlaşma yapılması bekleniyor. Ancak ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek. Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendirecek.
İŞÇİ-İŞVEREN NE DİYOR? İŞTE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR
İşçiler adına TÜRK-İş ve HAK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında bulunuyor. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması oldu.