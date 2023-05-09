Evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni ayın ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...