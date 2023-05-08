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    • Ekonomi
    • 08.05.2023 08:00
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    • 08.05.2023 08:00
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    Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL? Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı? FİYAT LİSTESİ 2023

    14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere yönelik önemli bir destek açıklaması yaptı. Gençlere ve öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği sağlanacağı müjdesini verdi. Bu adım, öğrencilerin eğitimlerine daha iyi koşullarda devam etmelerini ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı mı? Ne zaman başlayacak? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 modelleri kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

    Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı?

    Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bu noktada 2023 yılı vergisiz iPhone fiyatları listesi sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine alacakları ilk telefonda vergi alınmayacağı vaadinde bulundu. Bilindiği üzere telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri bulunuyor. Peki Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL olacak?

    ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?

    AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

    Üniversitede okuyan ve yeni başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

    Ancak Vergisiz Telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi şuan için bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda tam kapsamının açıklanması beklenen uygulamaya yönelik detaylar geldikçe gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

    GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2023

    iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

        iPhone 14 Pro 128 GB

        Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

        Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

        TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

        ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

        KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

        ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

        👉iPhone 14 Pro Max 128 GB

        Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

        Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

        TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

            ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

            KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

            Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

            ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

            👉iPhone 14 128 GB

            Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

            Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

            Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

            TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

            ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

            KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

            Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

            ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

            👉iPhone 13 128 GB

            Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

            Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

            Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

            TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

            ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

            KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

            Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

            ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

            👉iPhone 13 mini 64 GB

            Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

            Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

            Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

            TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

            ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

            KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

            Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

            ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

                👉iPhone 12 64 GB

                Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

                Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

                Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

                TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

                ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

                KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

                Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

                ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

                👉iPhone SE 64 GB

                Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

                Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

                Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

                TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

                ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

                KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

                Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

                ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

                👉iPhone 14 Plus 128 GB

                Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

                Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

                Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

                TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

                ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

                KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

                Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

                ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL
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                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Ekonomi Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL? Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı? FİYAT LİSTESİ 2023
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