Faizsiz evlilik kredisi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evlilik kredisi hangi bankalarda ve evlilik kredisi şartları neler sorusu yer alıyor. 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi detayları netleşiyor. İşte evlilik kredisi şartları ve ödeme detayları...