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    • Ekonomi
    • 08.05.2023 09:30
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    • 08.05.2023 09:30
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    BIGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI | Big Chefs HİSSE FİYATI! Big Chefs ne zaman açıklanacak, işlem görecek?

    Bigchefs halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. SPK'dan halka arz onayı alan Bigchefs'in talep toplama aşaması 3-4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, Bigchefs halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Big Chefs hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Big Chefs ne zaman işlem görecek?

    Big Chefs halka arz sonuçları merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bigchefs halka arz süreci tamamlandı. BigChefs 37 milyon lot pay dağıtılarak halka arz oldu.

    BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Big Chefs halka arz fiyatı 22,50 TL, işlem kodu ise BIGCH olan restoranın halka arz sonuçlarının 22 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

    BİG CHEFS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Talep toplam işlemlerinin sonra ermesinin ardından ise Big Chefs Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR?

        BİG CHEF 34.000.000 lot veriyor. Ek olarak Big Chefs 3 milyon lot ek pay veriyor.

        Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Big Chefs aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Big Chefs hisse kodu BIGCH olarak açıklandı.
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        Haberler Ekonomi BIGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI | Big Chefs HİSSE FİYATI! Big Chefs ne zaman açıklanacak, işlem görecek?
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