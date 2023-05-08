BIGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI | Big Chefs HİSSE FİYATI! Big Chefs ne zaman açıklanacak, işlem görecek?

Big Chefs halka arz sonuçları merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bigchefs halka arz süreci tamamlandı. BigChefs 37 milyon lot pay dağıtılarak halka arz oldu.
BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Big Chefs halka arz fiyatı 22,50 TL, işlem kodu ise BIGCH olan restoranın halka arz sonuçlarının 22 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.
BİG CHEFS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Talep toplam işlemlerinin sonra ermesinin ardından ise Big Chefs Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.