BIGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI | Big Chefs HİSSE FİYATI! Big Chefs ne zaman açıklanacak, işlem görecek?

BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR?

BİG CHEF 34.000.000 lot veriyor. Ek olarak Big Chefs 3 milyon lot ek pay veriyor.

Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Big Chefs aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Big Chefs hisse kodu BIGCH olarak açıklandı.