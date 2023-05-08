8-9 Mayıs evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama

Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama
EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet ekranından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle görüntülenebiliyor.