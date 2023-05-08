8-9 Mayıs evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.