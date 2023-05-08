150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yıl geri ödemesiz 8 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi veren bankalar ve başvuru tarihlerihenüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.