1999-2008 sonrası için SGK tablosu yenilendi! SSK Bağ-Kur'luya prim değişimi sil baştan! Gün, yıl, yaş şartı...

Cumartesi günü 1 milyon kişiyi kapsayan müjdeli haber duyuruldu. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne iniyor. Bu kapsamda 1 milyon kişi 5 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak. Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.
MÜJDELİ HABER PAYLAŞILDI
Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek.
Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DAHA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu. Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.
Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.