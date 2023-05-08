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    • Ekonomi
    • 08.05.2023 09:03
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    • 08.05.2023 09:03
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    %109 temettü ödemesi! 8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ | Şirketler peş peşe duyurdu! DOHOL, MAVI, MACKO, ULUUN,LIDER...

    Mayıs ayı temettü ödeme takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şirketler tarafından yapılan duyurular sonrası halka arz olacak şirketler ve temettü ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte Mayıs 2023 temettü takvimi...

    takvim.com.tr
    %109 temettü ödemesi! Şirketler peş peşe duyurdu!

    Mayıs 2023 temettü ödeme takvimi merak ediliyor. İşte detaylar...

    ULUSOY UN (ULUUN) 2023 TEMETTÜ AÇIKLAMASI

    Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''19.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan 2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve Şirket'imiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması işlemlerine 08.05.2023 tarihinden itibaren başlanacaktır.'' açıklamalarında bulunuldu.

    BIZIM 2023 TEMETTÜ KAP AÇIKLAMASI

    Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

        MAYIS 2023 TEMETTÜ TARİHLERİ

        BOBET 8 Mayıs %2.14 0.4500₺

        DEVA 8 Mayıs %0.34 0.1350₺

        DOHOL 8 Mayıs %0.79 0.0653₺

        ERBOS 8 Mayıs %0.99 1.0125₺

        FLAP 8 Mayıs %1.13 0.0671₺

        MACKO 8 Mayıs %4.06 2.0700₺

        MAVI 10 Mayıs %3.74 3.8918₺

        TGSAS 10 Mayıs %1.90 0.2700₺

        TKFEN 10 Mayıs %4.65 1.2680₺

        YAPRK 10 Mayıs %1.53 0.5400₺

        LIDER 11 Mayıs %0.29 0.2045₺

        ULUUN 15 Mayıs %4.23 0.9857₺

        KSTUR 16 Mayıs %2.83 7.8380₺

        SUMAS 17 Mayıs %2.66 2.0250₺

        CCOLA 22 Mayıs %1.06 2.6537₺

        PCILT 22 Mayıs %4.34 0.8180₺

        AEFES 23 Mayıs %1.53 0.9591₺

        AGHOL 24 Mayıs %0.81 0.7391₺

        ARENA 25 Mayıs %0.63 0.0934₺

        BLCYT 25 Mayıs %1.83 0.1800₺

        PRKAB 25 Mayıs %0.32 0.0687₺

            ISMEN 26 Mayıs %4.38 1.9141₺

            VBTYZ 26 Mayıs %1.93 0.6750₺

            ASUZU 29 Mayıs %1.63 2.1429₺

            CEMTS 29 Mayıs %1.27 0.4500₺

            LUKSK 29 Mayıs %0.55 0.3600₺

            TRGYO 29 Mayıs %1.45 0.2000₺

            MGROS 30 Mayıs %1.37 2.3463₺

            ALARK 31 Mayıs %0.55 0.2970₺

            GEDIK 31 Mayıs %2.61 0.1782₺

            GENTS 31 Mayıs %2.01 0.1115₺

            OYAYO 31 Mayıs %2.89 0.2614₺

            SISE 31 Mayıs %1.67 0.6170₺
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            Gülen’in mektupçusu Akşener
            Haberler Ekonomi %109 temettü ödemesi! 8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ | Şirketler peş peşe duyurdu! DOHOL, MAVI, MACKO, ULUUN,LIDER...
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