%109 temettü ödemesi! 8,9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ | Şirketler peş peşe duyurdu! DOHOL, MAVI, MACKO, ULUUN,LIDER...

BIZIM 2023 TEMETTÜ KAP AÇIKLAMASI

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.