Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bu noktada 2023 yılı vergisiz iPhone fiyatları listesi sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine alacakları ilk telefonda vergi alınmayacağı vaadinde bulundu. Bilindiği üzere telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri bulunuyor. Peki Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL olacak?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.
Üniversitede okuyan ve yeni başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.
Ancak Vergisiz Telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi şuan için bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda tam kapsamının açıklanması beklenen uygulamaya yönelik detaylar geldikçe gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2023
iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)