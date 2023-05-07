ÖTV İNDİRİMLİ TELEFON FİYATLARI! PC, PS5, iPhone 11, 12, 13,14 ÖTV indirimli fiyat listesi! Gençlere ÖTV indirimi, bedava 10 GB İNTERNET ne zaman?

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." müjdesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
iPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİSİ NE KADAR?
iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.
iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)