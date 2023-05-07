Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? KAYSE işlem tarihi...

Kayseri Şeker Fabrikası hisse fiyatı ve kodu vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz duyurusu borsada hisse almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? İşte detaylar...