DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA! DİP diyanet.gov.tr 4 bin 538 alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında bilgiler gündemde sıkça araştırılır oldu. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 26 Nisan'da başlayıp 5 Mayıs'ta sona erdi. Peki Diyanet personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Personel alımı kılavuzunda yer alan bilgide " Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı. Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.
SINAV KONULARI
Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).