DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA! DİP diyanet.gov.tr 4 bin 538 alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında bilgiler gündemde sıkça araştırılır oldu. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 26 Nisan'da başlayıp 5 Mayıs'ta sona erdi. Peki Diyanet personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?