Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 1 ay ücretsiz doğal gaz uygulamasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ücret doğal gaza ısınma dahil mi ve ücretsiz doğal gaz tarihleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini vurguladı.1 aylık doğal gazın ise ücretsiz verileceği müjdesinin ardından bu uygulamanın hangi tarihlerde geçerli olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...