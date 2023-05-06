Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023? Memurlara kaç TL kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatı nedir, ne kadar? Öğretmen, polis, doktor...

DENGESİZLİK BİTECEK



AK Parti kurmayları, "Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Örneğin 15 bin lira maaşla küçük bir ilde geçinebilirken, tayini çıkıyor İstanbul'a. Gitmeme gibi bir lüksü yok. Böyle olunca da yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizlik ortadan kaldırılacak" dedi.