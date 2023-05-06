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    • Ekonomi
    • 06.05.2023 10:06
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    • 06.05.2023 10:06
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    2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere sağlanan bir destektir. Bu nedenle, evde bakım maaşının yatan illerle ilgili güncel bir liste, vatandaşlar arasında büyük ilgi görmektedir. Aynı zamanda, evde bakım maaşı alan vatandaşlar da ödeme tarihlerini merak etmektedir. Peki, evde bakım maaşlarına zam yapılacak mı? 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman ve hangi gün yatacak? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni ayın ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.

    E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
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        Haberler Ekonomi 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!
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