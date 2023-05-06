150 bin evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni evlenecek çiftlere evlilik masrafları, ev tutma vb. ihtiyaçları için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi verilerecek. Peki evlilik kredisi veren bankalar hangileri, şartları neler?
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yıl geri ödemesiz 8 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi veren bankalar ve başvuru tarihlerihenüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER, HANGİ BANKALAR VERECEK?
Henüz başvuru işlemleri başlamadığından faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları netlik kazanmadı. Ancak kredi imkanından yeni evlenecek çiftler yararlanacak. Yaş şartı olup olmadığı ise belli olmadı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla sağlanacak kredi desteğinde 2 yıl ödeme ertelemesi yapılabilecek.