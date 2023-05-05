Yarısı Bizden’e başvuru yağıyor

Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'da başvuru yağıyor.TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi. İnşaatların tamamlanması için 2 yıllık süre belirlendiğini aktaran Bulut,diye konuştu.Kira yardımının 5 bin 250 liraya yükseltildiğini belirten Bulut,dedi.Tayyip Erdoğan'ın "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030'a kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu. Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023-2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin şu anda 2030'a kadar 300 milyar dolara yakın cari dengeye katkı sağlayacak bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Banka, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu.Hazal ATEŞve kadın çiftçiler, kentlerin cazibesini taşıyan yeni kırsal modeli olan akıllı köylerde üreterek Türkiye Yüzyılı'nı tarımın ve üretimin yüzyılı yapacak. 42 ildeki girişimcilere sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD III) hibelerinin kapsamı genişletilerek 81 ile çıkarıldı. Gençlerin kırsala dönüş bileti olan IPARD projesinin yanında ilk teslimleri yapılan Akıllı Köy konsepti de kentlerin cazibesini kırsala taşıyacak. Hibe tutarı 555 milyon euro olarak belirlenen IPARD III kapsamında tarım ürünleri katma değerli hale gelecek, istihdam sağlanacak ve girişimcilik artacak.Rana BÜYÜKTAŞfiyatlarındaki sertdüşüş akaryakıtfiyatlarına da yansıyor.Motorinin litre fiyatındaki1 lira 30 kuruşluk indirimi,49 kuruş yeni indirim izledi.İndirimle birlikte motorininlitre fiyatı ortalama olarakİstanbul'da 17,92, Ankara'da18,28 liraya, İzmir'de 18,36liraya geriledi.