TOGG İstanbul mağazası nerede, hangi ilçede? TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? TOGG servisi nerede, hangi illerde var?

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.