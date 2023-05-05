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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 08:01
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    • 05.05.2023 08:01
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    Evleneceklere faizsiz destek ödemesi! 2023 evlilik kredisi şartları neler, hangi bankalar veriyor? 72 ay geri ödemesiz evlilik kredisi nasıl alınır?

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurdu. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Evlilik kredisi nasıl alınır?

    Faizsiz evlilik kredisi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evlilik kredisi hangi bankalarda ve evlilik kredisi şartları neler sorusu yer alıyor. 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi detayları netleşiyor. İşte evlilik kredisi şartları ve ödeme detayları...

    EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz."

    "Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Güncel gelişmelere takvim.com.tr'den erişebilirsiniz.

        150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.
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        Haberler Ekonomi Evleneceklere faizsiz destek ödemesi! 2023 evlilik kredisi şartları neler, hangi bankalar veriyor? 72 ay geri ödemesiz evlilik kredisi nasıl alınır?
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