Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...