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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 15:54
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    • 05.05.2023 15:54
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    Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni ayın ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi?

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere veriliyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

    Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.

    E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? 2023 Mayıs ayı Evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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