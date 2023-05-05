45 bin öğretmen için tarihi atama 8 Mayıs’ta

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasının 8 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.
Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, "Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis etti. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz" dedi. Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara atama yapacaklarını aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini söyledi.
Bakan Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Üçüncü sırayı okul öncesi eğitime verdik. Tabii bu 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz. Yani oradaki öğretmen ihtiyacının tamamını karşılamak üzere bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık."
Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, "Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis etti. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz" dedi. Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara atama yapacaklarını aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini söyledi.
Bakan Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Üçüncü sırayı okul öncesi eğitime verdik. Tabii bu 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz. Yani oradaki öğretmen ihtiyacının tamamını karşılamak üzere bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık."