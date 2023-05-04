250.000 TL'lik eski banknotu bulduysanız zengin oldunuz. Sandıkları kontrol edin sizde de olabilir. Servet değerinde... Konya'da ikamet eden bir vatandaş görev yaptığı zamanlarda, memur arkadaşlarının maaşlarını dağıtırken dikkatini çeken banknotta Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan bir basım hatası olduğunu fark etti.
21 YILDIR SAKLIYORDU
O tarihten itibaren banknotu sakladı. Yaklaşık 21 yıldır özenle muhafaza edilen bu banknot artık satışa çıkacak.
Banknotun orijinal olduğunu ve baskı hatası nedeniyle Atatürk'ün yüzünde gözyaşı damlası gibi bir iz bulunduğunu belirten vatandaş, "250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şimdi ise, 250 bin TL'ye satmaya hazırım. Satın almak isteyenler banknota bakabilirler" dedi.