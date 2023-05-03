TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ! 2023 Mayıs ayında temettü verecek hisseler! LUKSK, MERCN peş peşe duyurdu! İŞ BANKASI, ÜLKER, TUPRS, TURKCELL, SISE....

Mayıs ayı temettü ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok yatırımcı hangi şirketlerin temettü ödemesi yapacağını merak ediyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında İş Bankası temettü ve Ülker temettü ödemesi ne zaman sorusu yer alıyor. İşte 2023 Mayıs temettü ödeme takvimi...
LUKSK TEMETTÜ ÖDEMESİ
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılı içerisinde yatırımcılarına brüt yüzde 40 temettü vereceğini açıkladı. Şirket dağıtacağı temettü tutarını da açıkladı.
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Yatırımcılarına 1 lot hisse başına brüt 0,40 TL temettü verecek olan Lüks Kadife şirketi, stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına 1 lot hisse başına 0,36 TL kar payı aktarımı yapacağını da duyurdu.
MERCN TEMETTÜ ÖDEMESİ
Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERCN)'nin 'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını bugün (17.04.2023) şirket merkezinde yapmıştı.
Genel Kuruldan peşin ödeme şeklinde brüt 12,1 milyon TL nakit kar payı dağıtımı kararı çıktı. Temettü ödemesi 25 Nisan'da başlayacak. MERCN hisseleri bugünü BİST100'ün tersine bir hareketle % 6,62 yükselişle kapattı.